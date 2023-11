NFL-Champ Kansas City besiegt Miami in Frankfurt!

Der Super-Bowl-Sieger um Star-Quarterback Patrick Mahomes besiegte die Miami Dolphins am Sonntag vor 50.023 Zuschauern im Deutsche Bank Park in Frankfurt mit 21:14. Zur Halbzeit waren die Chiefs bereits mit 21:0 vorangelegen, in der zweiten Hälfte schrieben nur noch die Dolphins an. Zwei Touchdowns waren jedoch zu wenig für das Football-Team aus Florida.