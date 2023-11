ManCity feiert Torfest, Erling Haaland ohne Erfolg

Bittere Pille für „Wolves“

Eine bittere Niederlage kassierten die Wolverhampton Wanderers mit Sasa Kalajdzic. Die „Wolves“, für die der Wiener bis zur 61. Minute auf dem Platz stand, verloren durch einen Elfmeter-Treffer von Oliver Norwood in der 100. Minute 1:2 bei Sheffield United. Für das Schlusslicht war es in der 11. Runde der erste Premier-League-Sieg in der laufenden Saison.