Wimmer: „Es ist nicht plötzlich alles gut“

Zeigt, dass das Selbstvertrauen stimmt. Und es kommt nicht von ungefähr: fünf Siege aus sechs Spielen, 615 Minuten ohne Gegentor. „Die 40 Minuten mit zwei Mann weniger im Derby gegen Rapid waren der Knackpunkt“, legt sich Martins fest. Der 28-Jährige war als Rechtsverteidiger nach Wien gekommen, sprang dann als Linksverteidiger ein - und wurde jetzt als Innenverteidiger in der Dreierkette sesshaft. Auch privat gab’s einen Wechsel - statt in Liesing wohnt er jetzt zentral beim Belvedere. „Taugt mir, für den Kaffee in der Stadt benötige ich nur einen Sprung.“ Seine Saison steht stellvertretend für jene der Wiener: Rot zum Auftakt gegen Sturm, drei Spiele Sperre, danach holprige Auftritte. Bis zum 0:0 im Derby.