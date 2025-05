Andi Herzog: „Und i Depp renn in die Radarfalle“

„Bin fit wie zu Magaths Zeiten“

Herzog konterte: „Bin fit wie zu Magaths Zeiten.“ Im Ernst sagt er: „Ich bin wirklich gerne mit unserem Hund draußen. Ich gehe vier bis fünf Mal in der Woche laufen. Aber meistens nicht mehr als vier Kilometer am Stück. Es fühlt sich großartig an. Franz Leberbauer hat mit seinen Übungen meine Knie und meine Hüften wieder so gut hinbekommen, dass das möglich ist. Und ich gebe ehrlich zu, dass das Tempo des Videos für mich der Anschlag ist. Mehr geht sich derzeit nicht aus.“