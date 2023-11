Rückenschmerzen ganz einfach „wegatmen“

So stellt man selbst fest, ob man an einer Atemdysfunktion leidet: Hinsetzen oder -legen. Eine Hand befindet sich am Brustkorb, die andere am Nabel. Nun eine Minute lang die Ein- oder Ausatembewegungen zählen. Liegt die Atemfrequenz über 15 Atemzügen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Dysfunktion bzw. in diesem Fall eine sogenannte Überatmung groß.