FIFA-Boss bestätigt die nächste WM in der Wüste

Dabei war es anfangs eine einfach gehaltene Mitteilung vom anderen Ende der Welt, die den Weg für Saudi-Arabien praktisch endgültig frei gemacht hat. Der australische Verband kündigte zum Stichtag am Dienstag an, sich nicht um die Fußball-WM 2034 zu bewerben. Abhängig von der Bestätigung durch den FIFA-Kongress bleibt Saudi-Arabien deshalb einziger Kandidat bei der Vergabe in einem Jahr, die durch Gianni Infantinos Hinterzimmerpolitik längst entschieden scheint.