Urlaub alleine und mit gutem Gewissen machen

900.000 Euro investiert

Hier hat Grünbart mit seinem Team heuer auch noch einmal nachgelegt: Zu den bestehenden Solarmodulen am Hoteldach wurden welche auf einer Carport-Anlage am Parkplatz installiert, die seit Juli in Betrieb ist. Kostenpunkt für das Sonnenkraftwerk mit Betonfundamenten, Verlegung von Kabeln und Leitungen: 900.000 €. Mit der ebenfalls neuen Regenwasserzisterne wird seit dem Frühjahr die eigene Wäscherei unterstützt. „Sie hat ein Fassungsvermögen von 32.000 Litern“, so der Aviva-Chef.