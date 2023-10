Lunge von Frühchen bleibt lebenslang verletzlich

Erhöhtes Risiko für Asthma und COPD

So weiß man aufgrund von Studien etwa, dass Frühchen in späteren Jahren ein erhöhtes Risiko für Asthma und COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) aufweisen. Prim. Eber betonte daher die Wichtigkeit der Betreuung von Frühgeborenen in spezialisierten Zentren für deren Überlebenschancen und deren weitere Lungengesundheit.