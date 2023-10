„Mord“: Heftiger Vorwurf nach Eishockey-Tragödie

Eishockey-Profi Adam Johnson ist am Samstag nach einem Horror-Unfall bei einem Spiel in England gestorben. Das gab sein Verein Nottingham Panthers am Sonntag bekannt, nachdem die Begegnung des Klubs bei den Sheffield Steelers am Vorabend nach dem tragischen Vorfall abgebrochen worden war. Die Kufe des Schlittschuhs von Petgrave erwischte Johnson bei einem Zweikampf am Hals, der US-Profi begann sofort stark zu bluten und verstarb wenig später im Krankenhaus.