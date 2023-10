Laser-Behandlung soll Mobilfunk im Zug verbessern

Bei dem Verfahren wird in die dünne Metallbeschichtung der Fenster, die sowohl Licht als auch Mobilfunksignale blockiert, ein filigranes Muster eingearbeitet. Mobilfunksignale gelangen so direkt über die Scheiben in den Zug, der Empfang soll dadurch „um das Einhundertfache“ verbessert werden.