Finne Rovanperä ist erneut Rallye-Weltmeister

Weltmeister Kalle Rovanperä hat sich vorzeitig die Krone im Rallyesport erneut gesichert. Der Finne wurde am Sonntag im Toyota mit seinem Beifahrer Jonne Halttunen bei der Zentraleuropa-Rallye im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien Zweiter, das genügte um vor dem letzten Event ab 16. November in Japan als Triumphator festzustehen. Der Sieg ging an den Belgier Thierry Neuville im Hyundai.