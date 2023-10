Rublew gegen Sinner ab 15.30 Uhr LIVE

Der Südtiroler Sinner nahm mit einem 6:3, 6:4 gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe erfolgreich Revanche für die bittere Semifinal-Niederlage 2021 in Wien. Damals lag der Südtiroler bereits mit 6:3, 5:2 voran, ehe Tiafoe den Spieß noch umdrehen konnte und am Ende in drei Sätzen gewann.