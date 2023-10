Sinner zieht im Eiltempo ins Wien-Halbfinale ein

Am historischen Viertelfinaltag bei den Erste Bank Open haben die vier topgesetzten Stars das Semifinale erreicht: Titelverteidiger Daniil Medwedew gewann gegen seinen russischen Landsmann Karen Chatschanow mit 6:3,3:6,6:3. Er trifft nun am Samstag (14 Uhr) auf den als Nummer 4 gesetzten Grieche Stefanos Tsitsipas nach dessen 7:6(4),7:5 über Borna Gojo (CRO). Weiter in drei Sätzen kam auch Andrej Rublew (RUS-3) gegen Alexander Zverev (GER-5).