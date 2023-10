Raser brettert mit 229 km/h über Inntalautobahn

Auf Höhe des Autobahn-Rastplatzes Zirl im Bezirk Innsbruck-Land führte eine Polizeistreife am Nationalfeiertag Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei geriet der 28-Jährige in das Visier bzw. Radar der Beamten. Der Tiroler war in Richtung Westen unterwegs und hatte 229 km/h auf dem Tacho stehen. Erlaubt gewesen wären nur 130 km/h. Sein „Schein“ wurde dem 28-Jährigen noch an Ort und Stelle abgenommen. Eine Anzeige folgt.