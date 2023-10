Sinner zieht locker ins Viertelfinale von Wien ein

Die Top 4 der Gesetztenliste, die am Nationalfeiertag bei den Erste Bank Open im Einsatz waren, sind mehr oder weniger gefordert ins Viertelfinale eingezogen. Titelverteidiger Daniil Medwedew (RUS-1) kämpfte sich in einem hochklassigen Match gegen den Grigor Dimitrow mit 3:6,6:2,6:4 weiter, knapp vor dem Aus stand Stefanos Tsitsipas (GRE-4) beim 6:3,4:6,7:5 gegen den Tschechen Tomas Machac. Jannik Sinner (ITA-2) und Andrej Rublew (RUS-3) kamen hingegen in zwei Sets weiter.