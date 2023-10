Topgesetzter Medwedew locker im Achtelfinale!

Schlagabtausch zwischen Sinner und Shelton

Unmittelbar nach ihm gestaltete sich der Erstrunden-Hit zwischen Tokio-Sieger Ben Shelton (USA) und Jannik Sinner (ITA) zum knallharten Schlagabtausch. Doch an diesem Abend gelang dem Italiener die Revanche für die vor Kurzem in Shanghai erlittene hauchdünne Niederlage. Ohne Serviceverlust ging es ins Tiebreak, in dem Sinner schnell klare Verhältnisse schuf und 5:0 in Führung ging. Im zweiten Satz entschied das einzige Break zum 6:5 für Sinner, der in der Folge seinen zweiten Matchball verwertete.