„Man sollte täglich Spaß haben“

Dimitrov amüsiert sich noch heute darüber: „Lachen ist der Schlüssel für ein langes Leben. Man sollte täglich Spaß haben.“ Genau deswegen ist der Bulgare, der Dienstag auf den Italiener Lorenzo Musetti trifft, im Tennis-Zirkus so beliebt. Seit 15 Jahren schon ist der „Baby-Federer, der 2017 die ATP-Finals in London gewann, Profi. Er betont: „Ich lebe weiter meinen Traum. Tennis definiert mein Leben. Natürlich gibt es sehr harte Tage, die dich körperlich und mental brutal fordern. Aber ich liebe diesen Sport immer noch so sehr wie am ersten Tag.“