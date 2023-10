Israel verschärft Ton gegen Zivilbevölkerung

Israel: Mitglied der Hamas-Sturmeinheit getötet

Im Kampf gegen die Hamas ist Israel laut eigenen Angaben erneut ein Schlag gegen die Führungsebene gelungen. Wie die Armee Sonntagfrüh auf Telegram mitteilte, kam am Vortag unter anderem ein Mitglied der Hamas-Sturmeinheit „Nuchba“ („Elite“) bei den Angriffen ums Leben. „Nuchba“-Terroristen gehörten zu den Kräften, die das Eindringen nach Israel am 7. Oktober anführten. Seit dem Terroranschlag sind in Israel mehr als 1400 Tote zu beklagen.