Zarco holt auf Phillip Island ersten MotoGP-Sieg

Martin schien von der Pole Position aus einem Start-Ziel-Sieg entgegenzufahren, letztlich verpokerte er sich aber wie schon zuletzt in Indonesien in der Reifenwahl. War er vor einer Woche am Tag nach der Übernahme der WM-Führung gestürzt, verlor er diesmal nach rund drei Sekunden Vorsprung in der letzten Runde sukzessive vom Bonus auf seine Verfolger. Letztlich musste der WM-Zweite ohne große Gegenwehr innerhalb von zwei, drei Kilometern ein Quartett passieren lassen.