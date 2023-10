Mercedes: Neue Dimension von Luxus im Vegas Club

Leclerc top

Das gestrige Qualifying gewann Ferrari-Pilot Charles Leclerc. „Der Circuit of The Americas ist eine der anspruchsvollsten modernen Strecken, ein echter Nervenkitzel für die Fahrer“, sagt Wolff, der die W14-Boliden von Hamilton und Russell mit einem neuen Unterboden auf die Piste stellen lässt. „Ich hoffe, unser letztes Update bringt uns etwas nach vorne, aber am wichtigsten ist, dass es ein Plus für 2024 bringt.“