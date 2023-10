Forscher wollen mit Hühnerfedern Strom erzeugen

Nutzen statt verbrennen

Jährlich würden rund 40 Millionen Tonnen Hühnerfedern verbrannt, was große Mengen an CO2 und giftigen Gasen wie Schwefeldioxid freisetze. Mithilfe eines einfachen Verfahrens extrahieren die Forscher aus den Federn das Keratin und wandeln es in feine Fasern, sogenannte Amyloidfibrillen, um. Diese werden schließlich in der Membran verwendet.