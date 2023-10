Barca will ManCity-Stürmer als Lewandowski-Ersatz

In diesem Falle könnte ihm ein Wechsel in La Liga die Spielminuten bringen, die er bei den „Citizens“ wohl einbüßen müsste. Alvarez‘ Vertrag in Manchester läuft bis 2028, eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 50 Millionen Euro würde jedoch einen vorzeitigen Transfer ermöglichen. Barca-Fans dürfen sich auf einen spannenden Transfer-Winter freuen ...