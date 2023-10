Kreuzbandriss? Neymar weinend vom Platz gebracht

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Neymar in einen Zweikampf mit Uruguays Manuel Ugarte verwickelt gewesen, als sich der Al-Hilal-Profi plötzlich ans Knie fasste und mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden ging. Für den 31-Jährigen war Schluss, er wurde unter Tränen in den Augen vom Feld gebracht, für ihn kam Richarlison in die Partie.