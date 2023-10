„Dieses Feuer hat ein Trauma in mir hinterlassen“

Die 20-jährige Gesamtweltcupsiegerin, die in ihrer jungen Parasport-Karriere schon 15 Weltcup-Siege gefeiert hat, erzählt über die Auswirkungen des Brandes: „Ich wache von jedem kleinen Knacksen in der Nacht auf. Das war in den Tagen danach der reinste Horror.“ Zum Glück war bei dem Feuer in Weissenbach an der Triesting, das im Ortsteil Schwarzensee nachts um 3 Uhr in der mit Hackschnitzel gefüllten Heizungsanlage ausgebrochen war, kein Mensch und kein Tier verletzt worden. Die Wucht des Feuers so nah zu erleben, hinterließ bei „Vroni“ aber tiefe Spuren. Der Brand griff auch auf ein Holzlager im Freien und den angrenzenden Wald über. Insgesamt waren bei dem zwölfstündigen Einsatz 17 Feuerwehren mit 40 Einsatzfahrzeugen und 180 Feuerwehrleuten beteiligt.