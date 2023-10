Golden Boy Award: Große Ehre für Salzburg-Profi

Sieg im Testspiel gegen Ried

Während zahlreiche Kicker von Meister Salzburg aktuell bei ihren Nationalteams weilen, hat der Rest der Mannschaft von Trainer Struber, der erneut krankheitsbedingt fehlte, am Donnerstag in Taxham ein Testspiel gegen Zweitligist Ried absolviert. Entschieden wurde die ausgeglichene Partie durch einen Treffer von Joker Moussa Yeo. Der 19-jährige Malier traf in Minute 80 aus rund 20 Metern platziert ins Eck und fixierte somit den 1:0-Sieg für die Bullen.