Zivilisten in Gaza: „Wir können uns nicht bewegen“

Mehr als zwei Millionen Menschen leben in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Viele mussten ihr Zuhause verlassen, Jaber Al-Sufi verbringt die Nachtstunden beispielsweise gemeinsam mit seiner Familie in einem Schutzzentrum in Gaza. Er befürchtet, dass sich die Lage noch verschlimmern kann. Bereits jetzt hat die Bevölkerung weder Strom noch Wasser oder Lebensmittel. „Was hier passiert, ist verrückt“, sagt Baroud. In einigen Stadtteilen ist die Zerstörung laut Augenzeuginnen und Augenzeugen verheerend.