Mega-Talent in der Wüste: Das (!) ist der Grund

NaCity, Napoli, PSG und weitere Klub, praktisch halb Europa soll hinter ihm her gewesen sein. Aber der gute Gabri Veiga entschied sich für Saudi-Klub Al-Ahli SFC. Dass junge Talente auch schon in die Wüste wechseln, verwundert. Noch mehr allerdings die Begründung des jungen Mannes. In der TV-Sendung „El Larguero“ gefragt, ob er wegen des Geldes in die Wüste wechselte, wich er zunächst aus: „Eine seltsame Frage. Ich verstehe, dass jeder seine Meinung dazu hat, aber es gab noch andere Gründe, die mich zu diesem Schritt gebracht haben. Und ich bin stolz drauf.“ Welche Gründe also gemeint sind, wollte der Interviewer wissen. „Letztlich war es von allen Optionen die, die es mir am meisten ermöglicht, mich als Fußballer weiterzuentwickeln.“