Streichung des Österreich-GP? Das ist dran

Wie kommt‘s zu derartigen Spekulationen? Ben Sulayem hatte in einem Interview mit „motorsport.com“ eine klare Ansage in Richtung Track-Limits deponiert. Strecken, die das Problem nicht in den Griff bekommen, würden schlicht keine Rennen mehr erhalten, meinte er - in Anspielung auf die jüngste Posse in Katar. Außer Lewis Hamilton war kein einziger Fahrer ohne Verwarnung wegen Überschreitung der Streckenbegrenzung ins Ziel gekommen. Ein Schelm, wer denkt, dass Hamilton nur deswegen ohne Verwarnung auskam, weil er sich in schon in Kurve eins praktisch selbst aus dem Rennen schoss.