Neuer Bahnhof St. Paul: Warten auf den ersten Zug

Das riecht nach Rekord: Binnen drei Jahren wurde an der neuen Koralmbahn der Bahnhof St. Paul im Lavanttal errichtet. Die „Krone“ hat den Verkehrsknoten vorab besichtigt. „Wenn hier in zwei Jahren der Tunnel in Betrieb geht, wird unsere Stadt im nächsten Jahrzehnt zur neuen Metropole im ganzen Tal anwachsen“, schwärmt Bürgermeister Stefan Salzmann. Bereits jetzt gebe es Anfragen für Wohnungen und Geschäftsniederlassungen: „Wir gehen davon aus, dass wir in wenigen Jahren gut 1200 Bewohner mehr bei uns unterbringen werden. Daher forcieren wir den Wohnbau.“