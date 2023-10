Es wird Zeit für eine neue Sternstunde Österreichs

So schnell geht es im Fußball!

Euphorie statt Depression, binnen weniger Monate drehte sich das Bild, so schnell geht es im Fußball - Österreich entwickelt sich konstant weiter: Die Bundesliga gewinnt an Attraktivität, im Europacup kämpfen drei Teams in der Gruppenphase um den Einzug in die K.-o.-Phase, im Ausland überzeugen Legionäre in den besten Ligen.