Mit „neuem“ Danso soll Null gegen Belgien stehen!

Den „alten Danso“ soll es dennoch auch gegen Belgien nicht geben: „Von mir gibt’s in jedem Spiel eine neue Version. Ich entwickle mich ständig weiter. Die Form stimmt jetzt wieder.“ Auch bei Lens. Zuletzt wurde Arsenal in der Champions League 1:0 geschlagen. Danso fühlt sich bereit für Romelu Lukaku, Jérémy Doku und Co. Einige Belgier (auch Loïs Openda) kennt er aus der Ligue 1 - sein Urteil: „Sie haben Power, extremen Zug zum Tor.“