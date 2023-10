„Ich vermisse bei Österreich Stars wie früher“

Belgiens Fußball-Ikone Jean-Marie Pfaff zählte in den 80er-Jahren zu den weltweit besten Torhütern, wurde 1987 - während seiner erfolgreichen Zeit bei Bayern München - vom Weltverband FiFA als Welttorhüter ausgezeichnet. Der 69-Jährige eröffnete jüngst in seiner Heimat sein eigenes Museum und freut sich auf den EM-Quali-Kracher am Freitag in Wien. Mit der „Krone“ plauderte Pfaff über Favoriten, seine glorreiche Zeit und Wegbegleiter wie Hans Krankl oder Friedl Koncilia.