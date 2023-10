„Big Business“ mit Tamara Mascara in der Arena!

Tamara Mascara lädt euch am 14. Oktober ein in die Börse des Vergnügens, wo Spaß die einzige Währung ist, die wirklich zählt! „The Circus“ legt die Krawatten ab und macht den Dancefloor zum ultimativen Handelsplatz. Business-Talk? Braucht die Show nicht, denn bei „Big Business“ wird der Profit in Herzschlägen und Begeisterungsstürmen gemessen.