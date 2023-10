Wie unsere Handy-Daten die Zukunft beeinflussen

Dass unsere Mobiltelefone jede Menge Daten liefern, dürfte jedem klar sein. Was damit aber passiert und welche Erkenntnisse man so gewinnen kann, das haben wir bei den Profis von „Invenium“ erfragt. Seit November 2016 sitzen die mehr als 20 Experten in der Grazer Herrengasse. Sie haben als Tochter von A1 Zugriff auf Infos von 3,2 Millionen Handys. „Aber die Daten sind anonymisiert und unterliegen strengsten Datenschutzrichtlinien“, betont Gründer und CSO Michael Cik (Bild unten).