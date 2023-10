Tottenham übernimmt Platz 1 trotz langer Unterzahl

Van de Ven macht das Goldtor für Tottenham

Das Goldtor für Tottenham in Luton erzielte der niederländische Verteidiger Micky van de Ven in der 52. Minute nach einem kurzen Eckball und einer Flanke von James Maddison. Spurs-Mittelfeldmann Yves Bissouma kassierte bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Gelb-Rot.