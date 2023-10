Ronaldinho arbeitet mit Ferlach-Fußballer zusammen

Martin Sustersic spielt seit mittlerweile zehn Jahren für Kärntner-Liga-Klub ATUS Ferlach. Steht der 30-jährige Verteidiger mal nicht am Fußballplatz, stellt er im slowenischen Kranj Schienbeinschoner her. Nicht irgendwelche. Sondern so spezielle, dass ehemalige Superstars seinem Unternehmen beitraten - und noch aktive Fußballstars die Produkte tragen!