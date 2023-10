Morddrohungen nach tödlichen Bissen in OÖ

Die tödliche Attacke eines American-Staffordshire-Terriers auf eine 60-jährige Joggerin versetzte nicht nur den beschaulichen Ort Naarn in Oberösterreich in Schockzustand, sondern sorgt weit über die Landesgrenzen hinweg für Schlagzeilen – und wilde Diskussionen. Wie ausführlich berichtet, riss sich Rüde „Elmo“ Montagfrüh von seinem Frauerl los und fiel über Hertha A. her. Die Frau wurde binnen kürzester Zeit zerfleischt, sie starb noch am Unglücksort.