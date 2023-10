Neue Verordnung gegen „Spoofing“-Anrufe

„Beinahe jeder war in den vergangenen Wochen und Monaten mit Anrufen konfrontiert, mit denen er nicht gerechnet hat“, bestätigte Tursky am Montag bei einem Pressegespräch den Trend in der Cyberkriminalität. Alleine in den vergangenen zwei Montan wurden über 4000 Fälle gemeldet. Mit dem am Montag in Begutachtung gehenden Verordnungsentwurf will der Staatssekretär dem Telefonnummernmissbrauch nun den Kampf ansagen, wie er betonte.