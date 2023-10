WSG-Tormann: „Nehme das Gegentor auf meine Kappe“

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): „Wir haben viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt. Wir konnten gut gegen die Intensität von Sturm agieren. Bitter war das haltbare Gegentor. Das war der einzige wirkliche Fehler. Aber wir haben 93 Minuten lang Leidenschaft, Intensität und extrem viel Motivation gezeigt. Das stimmt mich zuversichtlich. Am Dienstag im Cup hat nichts gepasst, heute war das ein Auftritt, wie man in der Bundesliga agieren muss. Ich habe die Spieler das Leoben-Match in voller Länge anschauen lassen, das war Strafe genug. Gegen jeden anderen Bundesligisten hätten wir heute etwas Zählbares mitnehmen können.“