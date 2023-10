Historisch! Sepp Straka ist Ryder-Cup-Sieger

Das Ziel sei es immer gewesen, hier zu gewinnen. „Es ist einfach unglaublich“, betonte der US-österreichische Doppelstaatsbürger. Ein guter Start in den Bewerb mit vier Siegen in den Foursomes-Duellen, darunter auch einer von ihm, sei wahnsinnig wichtig gewesen. „In den restlichen Sessions haben wir dann ziemlich solide gespielt.“ Sein Spiel betreffend stufte er seinen Chip auf der 16 am Schlusstag als Highlight ein. Die Erlebnisse in dieser Woche werden ihm lange in Erinnerung bleiben. „So eine Begeisterung gibt es nur alle zwei Jahre beim Ryder Cup, bei keinem anderen Golfturnier und auch fast bei keinem anderen Sportevent“, verlautete Straka.