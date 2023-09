Ortlechner: „Feuerwerk ja - aber nur zu Silvester“

Fehlpfiffe: Letzten Sonntag fühlte die Austria sich beim 1:2 in Altach mehrfach von Referee Sebastian Gishammer benachteiligt, „darum bin ich nach dem Spiel in die Schiedsrichter-Kabine hinunter, weil ich nicht verstehen konnte, welche Gedankengänge er bei einigen Pfiffen hatte“, so Ortlechner. „Wir haben das dem Senat eins der Liga mitgeteilt, wie zu erwarten ohne Erfolg, den Hampelmann machen oder ein Kasperltheater aufführen hat wenig Sinn, die Möglichkeiten sind eh begrenzt. Mit dem VAR haben wir ja technische Hilfsmittel, diese Hilfe sollte man annehmen.“