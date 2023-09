HSV gewinnt Schlager ++ Schalke 04 geht unter!

Schalke taumelt in Richtung 3. Liga

Am anderen Ende der Tabelle versinkt der FC Schalke 04 immer tiefer in der Krise. Die „Königsblauen“ verloren mit dem Österreicher Michael Langer im Tor bei Paderborn 1:3, liegen damit auf dem Relegationsplatz 16 und können an diesem Wochenende sogar noch weiter abrutschen.