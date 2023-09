Überlastung beim Wandern: Wie ein Stich ins Knie

Oberarzt Dr. Conrad Anderl, stv. Abteilungsleiter für Orthopädie am Ordensklinikum Linz, erklärt, was da vor sich geht: „Das Bergabgehen stellt für das Kniegelenk biomechanisch die wesentlich höhere Belastung dar, als das beim Aufwärtsgehen der Fall ist. Das Körpergewicht schiebt dabei nach vorne, und durch das Anspannen der Oberschenkelmuskulatur wird die Kniescheibe wie ein Bremsblock in das Kniegelenk gedrückt.