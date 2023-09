Liverpool-Trainer Klopp macht Jagd auf BVB-Star

Stolzes Preisschild

Malen war 2021 von PSV Eindhoven nach Liverpool gewechselt, wo er mittlerweile zu den Stammspielern unter Edin Terzic zählt. In der laufenden Bundesliga-Saison konnte der 24-Jährige in fünf Einsätzen starke drei Treffer erzielen. Sein Vertrag im Ruhrgebiet läuft noch bis 2026, wie die deutsche „Bild“-Zeitung schreibt, sei der BVB ab einem Angebot von 60 Millionen Euro bereit, einen Verkauf in Erwägung zu ziehen.