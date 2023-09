Bitter für die Bayern! Gnabry bricht sich den Arm

„Wird mehrere Wochen fehlen“

In der 11. Minute ging für Gnabry nichts mehr - für ihn kam der 20-jährige Frans Krätzig in die Partie. Während der zweiten Halbzeit tauchte Gnabry auf der Bayern-Bank auf. Sein Arm war zu diesem Zeitpunkt schon eingegipst. „Er hat sich den Unterarm gebrochen und wird mehrere Wochen fehlen. Er wird morgen in München operiert. Es ist schon bitter. Er ist ein wichtiger Spieler und ein super Charakter“, sagte Tuchel.