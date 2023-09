Malteser-Hündchen „Teddy“ zu Tode misshandelt

Erst ein paar Wochen war der Malteser-Welpe „Teddy“ alt, als ihn sein Besitzer blutend und mit Schaum vor dem Mund in seinem Körbchen gefunden haben will. Vier Tage davor sei der Hund über die Stiegen im Wohnhaus des 33-Jährigen gestolpert, hätte sich den Kopf am Geländer gestoßen.