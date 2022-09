Hündchen totgetreten: Tierquäler verurteilt

Ein 49-jähriger Mann ist am Wiener Landesgericht wegen Tierquälerei verurteilt worden, nachdem er am 30. März 2022 auf einen im Eingangsbereich des Palais Kinsky angeleinten Malteser eingetreten hatte. Der Hund starb am Weg in eine Tierklinik. Bei einer Strafdrohung von bis zu zwei Jahren fasste der Angeklagte neun Monate aus, die ihm unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen wurden.