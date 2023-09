EU sagt „Ja“ zu Verkauf von Diskont-Tankstellen

Während der Kaufpreis geheim bleibt, ist Doppler in Bezug auf seine Zukunftspläne offensiver. Der Unternehmer aus Wels (Oberösterreich) will in Zukunft verstärkt am Flüssiggasmarkt mitmischen, auch die Mineralöllogistik bleibt in seinem Besitz. Laut EU führt die Übernahme zu keinen Wettbewerbsproblemen. Grund dafür ist die begrenzte gemeinsame Marktposition der beiden Firmen.