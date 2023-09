Fehlbildungen schon im Mutterleib erkennen

Untersuchung für alle ermöglichen

Mit einem Organscreeening mittels Ultraschall durch speziell ausgebildete Experten könnten Anomalien der Organe rechtzeitig erkannt und behandelt werden. So könnten Kinderleben gerettet und das Risiko für Folgeschäden gesenkt werden. Deshalb fordert die Österreichische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (ÖGUM), diese Untersuchung in den Eltern-Kind-Pass aufzunehmen.