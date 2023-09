„Ist gerade nicht so einfach, alles zu verdauen“

„Absolut dreckiger Sieg“

Ganz anders als in Favoriten ist die Gemütslage in Altach. Der SCR verbesserte sich in der Tabelle auf rang sechs und hält mit elf Punkten aus acht Runden beim besten Saisonstart seit sechs Jahren. „Wir haben einen guten Saisonstart hinter uns, aber so wie heute auch noch viel Luft nach oben“, sagte Standfest. Der Altacher Coach sah einen „absolut dreckigen Sieg“ und war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. „Aber am Ende fragt keiner danach. Es sind drei Punkte, die extrem wichtig sind“, meinte Standfest.